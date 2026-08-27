Il rogo è ancora in corso. Due squadre dei vigili del fuoco sul posto; carabinieri e polizia locale gestiscono la circolazione

Un vasto incendio sta interessando il costone che costeggia la strada tra Frascineto e Francavilla Marittima. Le fiamme hanno raggiunto la zona vicina al secondo svincolo per Civita, divorando un’ampia porzione di vegetazione tra le curve dell’arteria e addirittura un’auto parcheggiata dentro la carreggiata in direzione Castrovillari. Il rogo risulta ancora in corso.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Castrovillari, impegnate nel contenimento delle fiamme e nella protezione della sede stradale. La circolazione viene gestita dalla Polizia locale e dai carabinieri.

Il tratto coinvolto collega l’area di Frascineto con Villapiana e attraversa uno dei percorsi utilizzati per raggiungere Civita e il Parco nazionale del Pollino. La strada registra in questo periodo un consistente passaggio di residenti e turisti diretti sia verso i borghi e le località naturalistiche del Pollino sia verso le spiagge dell’Alto Ionio cosentino.