Intervento completato nella notte tra il 26 e il 27 agosto. L’Asp assicura che i trattamenti sono proseguiti regolarmente e in sicurezza

Il servizio di Dialisi dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone è tornato a pieno regime dopo la riparazione dell’impianto di osmosi inversa. La sostituzione del componente guasto è stata completata nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, la criticità tecnica non avrebbe provocato interruzioni dei trattamenti. Tutti i pazienti sottoposti a dialisi avrebbero ricevuto regolarmente le prestazioni previste e in condizioni di sicurezza.

L’intervento completato durante la notte

La Direzione strategica dell’Asp riferisce di essersi attivata sin dalla comparsa del problema, coordinando attraverso l’Ufficio tecnico aziendale le operazioni necessarie per individuare il guasto e sostituire il componente danneggiato.

L’intervento è stato eseguito nel reparto di Nefrologia e Dialisi anche durante le ore notturne. Dopo il completamento dei lavori, l’impianto di osmosi inversa è stato dichiarato nuovamente operativo nella sua interezza.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura del componente sostituito, sui tempi esatti del guasto o sui costi sostenuti per la riparazione.

Graziano: «Il servizio non è mai stato interrotto»

Il direttore generale dell’Asp di Crotone, Antonio Graziano, assicura che la gestione della criticità ha consentito di tutelare la continuità assistenziale.

«La tutela della salute e la continuità dei servizi essenziali rappresentano la nostra priorità assoluta – dichiara Graziano –. Anche in un periodo dell’anno tradizionalmente complesso come quello estivo, la Direzione ha risposto con immediatezza per risolvere la problematica e ripristinare l’impianto a pieno regime».

Il direttore generale rivolge quindi una rassicurazione ai pazienti: «Il servizio non è mai stato interrotto e gli utenti hanno potuto sostenere le loro terapie con la consueta regolarità».

Graziano ha infine ringraziato i tecnici e il personale sanitario impegnati nella gestione del problema e nelle operazioni di ripristino.