Il vento ha spinto il rogo verso alcune case. Vigili del fuoco e polizia locale impegnati nelle operazioni di sicurezza

Si è aggravata nel corso del pomeriggio la situazione dell’incendio divampato nella zona compresa tra Rende e Ma

Si aggrava l’incendio tra Rende e Marano Principato: le fiamme hanno raggiunto l’area di Nogiano, vicino alle abitazioni. Segui gli aggiornamenti.

rano Principato. Il rogo, inizialmente sviluppatosi in una porzione di vegetazione, si è esteso verso l’area di Nogiano, dove le fiamme sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni.

Il vento sta rendendo più difficili le operazioni e favorisce la propagazione del fronte dell’incendio. Sul posto prosegue l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati sia nello spegnimento sia nella messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte.

Gli agenti della polizia locale stanno invece monitorando l’evoluzione dell’emergenza e gestendo la viabilità nelle strade interessate dal passaggio dei mezzi di soccorso.

Le fiamme hanno raggiunto una zona abitata

La principale preoccupazione riguarda la vicinanza del rogo alle case presenti nella zona di Nogiano. Nel corso delle ore, infatti, il fuoco ha superato l’area nella quale si era inizialmente sviluppato, arrivando a lambire alcune abitazioni.

L’avanzata delle fiamme ha reso necessario intensificare le attività di contenimento, con l’obiettivo di impedire al rogo di raggiungere direttamente gli edifici e di estendersi ulteriormente sul territorio compreso tra i due comuni.

Al momento non sono state diffuse informazioni relative a eventuali evacuazioni. Non risultano inoltre segnalazioni di persone ferite, sulla base delle notizie disponibili durante le operazioni.

La situazione resta comunque in evoluzione e potrà essere valutata pienamente soltanto dopo che il fronte dell’incendio sarà stato circoscritto.

Il rogo scoppiato nel primo pomeriggio

L’incendio era divampato nel primo pomeriggio in un’area caratterizzata dalla presenza di vegetazione tra Rende e Marano Principato.

L’intervento dei soccorritori era iniziato immediatamente, con l’obiettivo di circoscrivere le fiamme e impedire che potessero raggiungere zone più estese o avvicinarsi ai centri abitati.

Le condizioni meteorologiche hanno però complicato le attività. Il vento, insieme alle temperature elevate e alla vegetazione secca, ha favorito l’allargamento del fronte, spingendo il fuoco verso Nogiano.

Il lavoro dei vigili del fuoco si concentra ora sul contenimento dei diversi punti ancora attivi e sulla bonifica delle aree già attraversate dalle fiamme, per evitare possibili ripartenze del rogo.

Polizia locale impegnata sulla viabilità

Accanto alle squadre antincendio opera la polizia locale, chiamata a mantenere liberi gli accessi utilizzati dai mezzi di emergenza e a regolare la circolazione nelle vicinanze della zona interessata.

La presenza di curiosi o di veicoli non autorizzati potrebbe rallentare l’arrivo delle squadre e ostacolare le manovre necessarie allo spegnimento.

Per questa ragione le autorità invitano i cittadini a non avvicinarsi all’area di Nogiano e a utilizzare, quando possibile, percorsi alternativi.

La raccomandazione riguarda anche chi risiede nelle zone limitrofe, chiamato a seguire esclusivamente le indicazioni fornite dalle autorità e dagli operatori impegnati sul posto.

Le raccomandazioni rivolte ai cittadini

Ai residenti viene chiesto di mantenere la massima prudenza, tenere libere le strade e non intralciare il transito dei mezzi di soccorso.

In presenza di fumo intenso è consigliabile chiudere porte e finestre e limitare l’esposizione all’esterno, soprattutto per anziani, bambini e persone con problemi respiratori.

Eventuali situazioni di pericolo dovranno essere segnalate immediatamente ai numeri di emergenza, evitando iniziative autonome nelle vicinanze delle fiamme.