Il direttore del Conservatorio di Cosenza ha guidato i soci in un viaggio nell’evoluzione musicale e nel rapporto tra arte e società

Un viaggio affascinante attraverso la storia della musica, il suo legame con la società e la sua straordinaria capacità di parlare direttamente all'animo umano. È stato questo il tema del caminetto del Rotary Club Cosenza Nord, presieduto da Fulvio Scarpelli, che si è svolto presso l'Hotel Europa ieri 16 luglio 2026, e che ha avuto come protagonista il Maestro Francesco Perri, compositore, direttore d'orchestra, Direttore del Conservatorio di Cosenza e socio del Club.

Ad aprire la serata è stato il presidente Fulvio Scarpelli, che ha evidenziato il valore della musica quale linguaggio universale, capace di superare ogni barriera culturale e temporale, sottolineando come il sostegno ai professionisti e alle istituzioni musicali rappresenti un investimento concreto nella crescita culturale del territorio.

“Sostenere la musica significa sostenere una delle più alte espressioni della nostra identità culturale e contribuire alla formazione di una società più sensibile e consapevole”, ha affermato il presidente, ribadendo la missione del Rotary nella promozione delle eccellenze e della cultura.

Nel corso dell'incontro, il Maestro Francesco Perri ha accompagnato i presenti in un percorso che, dal Settecento al Novecento, ha raccontato l'evoluzione del linguaggio musicale e il suo profondo intreccio con i cambiamenti storici, sociali e culturali. Attraverso esempi e riflessioni di grande interesse, il relatore ha illustrato come la musica abbia sempre rappresentato molto più di una semplice espressione artistica, diventando lo specchio delle trasformazioni della società.

Particolare attenzione è stata dedicata alla cosiddetta "teoria degli effetti", secondo la quale, nelle diverse epoche storiche, ogni tonalità veniva impiegata per evocare specifiche emozioni e stati d'animo. Il Maestro ha inoltre evidenziato come l'evoluzione del sistema tonale rifletta la sensibilità di ciascun periodo storico, interpretandone i valori, le tensioni e le dinamiche sociali.

Ampio spazio è stato riservato anche alla dimensione sociologica della musica, intesa come potente strumento di aggregazione, capace di creare relazioni, rafforzare il senso di comunità e accompagnare l'evoluzione culturale dei popoli.

Il caminetto, conclusosi con una partecipata cena conviviale ha rappresentato un significativo momento di confronto culturale, confermando il ruolo del Rotary Club Cosenza Nord quale luogo privilegiato di dialogo, approfondimento e promozione delle arti. Attraverso iniziative come questa, il Club rinnova il proprio impegno nel valorizzare la cultura come motore di crescita civile, sociale e umana, nella convinzione che arte e conoscenza costituiscano strumenti fondamentali per costruire una comunità sempre più coesa, aperta e consapevole.