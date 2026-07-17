Il Comune di Trebisacce apre le porte a tre nuove assunzioni nell’ufficio Tributi. L’Amministrazione comunale ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, destinato alla copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di letturista-collaboratore amministrativo, appartenente all’Area degli operatori esperti.

La procedura dà attuazione al Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale nel mese di febbraio, nel quale era già stata prevista l’assunzione delle tre unità. Il bando è stato approvato con una determinazione del primo luglio 2026.

Le persone selezionate saranno inserite stabilmente nell’organico comunale e riceveranno il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali per l’Area degli operatori esperti, insieme alle eventuali indennità riconosciute dalla normativa.

Cosa farà il letturista-collaboratore amministrativo

La figura professionale ricercata non sarà impegnata soltanto nella lettura dei contatori. Il ruolo comprenderà attività operative sul territorio e compiti amministrativi all’interno degli uffici comunali.

Tra le mansioni principali figurano la rilevazione e la registrazione dei consumi delle utenze idriche, la verifica del funzionamento dei misuratori e la segnalazione di eventuali anomalie. I nuovi dipendenti dovranno inoltre inserire e aggiornare i dati attraverso strumenti informatici e programmi gestionali.

Il profilo prevede anche attività di front office e rapporti con gli utenti, predisposizione di report e documenti, collaborazione nelle istruttorie amministrative, protocollazione e archiviazione degli atti.

Il Comune potrà assegnare ai vincitori anche altre mansioni equivalenti e compatibili con l’area professionale di appartenenza.

I requisiti richiesti per partecipare

Possono presentare domanda le persone che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. È richiesta l’idoneità psicofisica alle attività lavorative e il godimento dei diritti civili e politici.

Per quanto riguarda il titolo di studio, il bando richiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale oppure un titolo superiore.

In alternativa, è ammesso il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado insieme ad almeno tre anni di esperienza lavorativa, maturata presso datori di lavoro pubblici o privati, in un profilo riconducibile alle mansioni previste dal concorso.

È inoltre necessario possedere una patente di guida di categoria B in corso di validità. Il candidato dovrà dimostrare una conoscenza di base della lingua inglese e la capacità di utilizzare le apparecchiature informatiche e le applicazioni più diffuse.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della domanda. La mancanza anche di una sola delle condizioni previste può comportare l’esclusione dalla procedura.

Domande entro il 31 luglio attraverso InPA

La candidatura dovrà essere trasmessa entro le ore 23.59 del 31 luglio 2026. Non saranno accettate domande inviate attraverso modalità differenti da quelle stabilite nel bando.

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento InPA. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare un’identità digitale, attraverso Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Durante la procedura sarà necessario compilare il curriculum e completare l’inoltro telematico. Al termine, il sistema genererà una ricevuta che attesterà la corretta presentazione della domanda.

Il candidato dovrà conservare anche il codice identificativo assegnato dal portale, perché sarà utilizzato nelle successive comunicazioni relative all’ammissione, alle prove e alla graduatoria.

La partecipazione richiede il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da versare entro la stessa scadenza attraverso PagoPA. Il contributo non sarà rimborsabile.

Preselezione possibile con più di cinquanta domande

Nel caso in cui le candidature siano più di cinquanta, il Comune potrà organizzare una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nel bando.

Saranno ammessi alle prove successive i venti candidati con il punteggio più alto, insieme agli eventuali ex aequo collocati nell’ultima posizione utile. Il risultato della preselezione servirà esclusivamente per l’ammissione e non contribuirà al punteggio finale.

La selezione vera e propria sarà composta da una prova pratica e da una prova orale.

La prova pratica e il colloquio orale

Durante la prova pratica i candidati saranno chiamati a utilizzare programmi come Word ed Excel, gestire la posta elettronica, compilare moduli amministrativi e inserire dati relativi alla lettura dei contatori.

Potranno essere richieste anche la simulazione di una pratica amministrativa semplice, la protocollazione e classificazione dei documenti e la lettura di un contatore con la verifica di eventuali anomalie. Per superare la prova sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

Il colloquio orale verterà, tra gli altri argomenti, sull’ordinamento degli enti locali, il procedimento amministrativo, la sicurezza sul lavoro, la documentazione amministrativa, il servizio idrico integrato, la gestione delle utenze, la privacy e i reati contro la Pubblica amministrazione.

Nel corso dell’orale saranno accertate anche le conoscenze informatiche e della lingua inglese. Anche in questo caso il punteggio minimo richiesto sarà di 21 punti su 30.

Graduatoria valida per i tre posti

La graduatoria finale sarà formata sommando i risultati conseguiti nelle prove. Il bando non prevede una riserva di posti.

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per coprire le tre posizioni messe a concorso. L’eventuale scorrimento sarà possibile soltanto per sostituire un vincitore che cessi il rapporto di lavoro entro il periodo previsto dalla legge.

Tutte le comunicazioni ufficiali, compresi il calendario delle prove, gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e la graduatoria, saranno pubblicate sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Trebisacce.