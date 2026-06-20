Un vasto incendio di vegetazione sta interessando il territorio comunale di Trebisacce, in un’area prossima ai cantieri per la realizzazione della nuova Statale 106. Le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente esposta, anche per la presenza di vegetazione secca e per le condizioni meteorologiche che stanno rendendo più complesso il lavoro delle squadre impegnate nello spegnimento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, coordinata dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento, con l’obiettivo di contenere il fronte del rogo e proteggere le aree circostanti.

Vigili del Fuoco al lavoro per contenere le fiamme

Le operazioni sono concentrate sul contenimento dell’incendio e sulla salvaguardia delle zone vicine al fronte di fiamma. La presenza dei cantieri della nuova SS106 rende l’intervento particolarmente delicato, anche per la necessità di evitare che il fuoco possa estendersi ulteriormente e interessare aree più sensibili.

I Vigili del Fuoco stanno operando a terra per arginare l’avanzata delle fiamme, mentre il coordinamento delle attività resta affidato al personale specializzato impegnato nella gestione dello scenario operativo.

Al momento non si segnalano persone coinvolte. Le verifiche proseguono insieme alle attività di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

In azione Canadair ed elicottero regionale

Considerata l’estensione dell’incendio e la complessità dell’intervento, è stato disposto anche il concorso dei mezzi aerei antincendio. Sul rogo stanno operando due Canadair della flotta aerea dello Stato, identificati come CAN 20 e CAN 24, insieme a un elicottero della flotta regionale.

I velivoli sono impegnati in continui lanci d’acqua a supporto delle squadre a terra, nel tentativo di ridurre l’intensità del fronte di fiamma e favorire l’avanzamento delle operazioni di spegnimento.

Operazioni ancora in corso

L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso e proseguirà fino alla completa estinzione dell’incendio. Solo dopo lo spegnimento definitivo potranno essere avviate le attività di bonifica delle aree interessate, necessarie per evitare possibili riprese delle fiamme.

Intanto la SO115 di Cosenza ha richiesto l’intervento del personale Anas per disagi alla viabilità sulla Statale 106 Jonica.