Dal 16 al 18 agosto visite guidate, spettacoli, concerti e degustazioni nel centro arbëresh. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti

Tre giorni per attraversare la memoria della miniera e trasformarla in musica, teatro, arte e partecipazione. Da oggi, domenica 16 agosto, fino a martedì 18 agosto, torna il Salgemma Lungro Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel territorio arbëresh.

La manifestazione, promossa e patrocinata dal Comune di Lungro e ideata da Piano B, propone un programma interamente gratuito composto da visite guidate, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, degustazioni e percorsi dedicati alle tradizioni popolari.

Per il terzo anno consecutivo, il progetto ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Italia Patria della Bellezza, realtà impegnata nel riconoscimento e nel sostegno dei progetti dedicati alla tutela, alla promozione e alla creazione di bellezza nei territori italiani.

La memoria della miniera al centro del festival

La missione del Salgemma, racchiusa nel tema “Sale raffinato in arte”, è mantenere viva l’attenzione sulla miniera di Lungro, tra i pochi esempi italiani di archeologia industriale legati all’estrazione del salgemma.

Il complesso, tutelato dalla Soprintendenza regionale, è riconosciuto come sito di interesse archeologico, storico e architettonico. La miniera ha segnato profondamente la storia economica, sociale e umana della comunità arbëreshe fino alla sua chiusura, avvenuta nel 1976.

Nel 2010 è stato istituito il Museo storico della miniera, oggi custode di un ampio patrimonio documentale, fotografico e materiale. Attraverso i suoi percorsi, il museo restituisce la memoria di un’epoca e del lavoro di generazioni di minatori.

Il festival nasce proprio con l’obiettivo di riaccendere l’interesse verso questo patrimonio e costruire nuove forme di conoscenza e partecipazione.

Domenica 16 agosto, la prima giornata

Il programma prende il via oggi, domenica 16 agosto, con la sezione Sali & Percorsi. Alle ore 11 è prevista la prima visita guidata all’interno del Museo storico della Miniera di Salgemma di Lungro.

In serata gli appuntamenti si sposteranno nel centro cittadino. Alle ore 21, in piazza Garibaldi, il cartellone Sali & Saponi ospiterà lo spettacolo per adulti e bambini “La poesia in una bolla di sapone”, firmato da Clown Fòfo.

Alle ore 22, nell’Anfiteatro della Scalinata Vittorio Emanuele II, spazio alle Serenate di Sale con l’atteso concerto dal vivo di Giò Filice.

La giornata si concluderà con Sali & Sapori, la sezione gastronomica del festival. In programma una speciale degustazione di prodotti del territorio conditi con “un pizzico di sale”.

Sarà presente anche l’angolo dedicato a Gin Sud, il London Dry Gin artigianale dal carattere mediterraneo creato dal bartender cosentino Roberto Gulino e premiato con l’oro al World Spirits Award 2024 di Salisburgo.

Lunedì 17 agosto tra visite, laboratori e teatro

Il Salgemma Lungro Festival proseguirà lunedì 17 agosto. La giornata inizierà alle ore 10 con una nuova visita guidata al Museo storico della Miniera, inserita nella sezione Sali & Percorsi.

Alle ore 17, negli spazi dello stesso museo, si terrà il “Laboratorio del sale: cristalli, colori e storie”, attività didattica e creativa dedicata ai bambini.

Alle ore 18 sarà possibile partecipare a una visita guidata nel centro storico, alla scoperta della storia e delle chiese di Lungro. Il percorso sarà curato da Pierre Frega, guida ufficiale del Parco nazionale del Pollino.

La storia di San Francesco di Paola in piazza Casini

Il programma serale di lunedì si aprirà alle ore 21.30 in piazza Casini con lo spettacolo teatrale “Sulle Acque, sui Rovi. Storia di San Francesco di Paola”.

L’opera di Vincenza Costantino sarà impreziosita dalla narrazione e dalle voci popolari di Ernesto Orrico e Manolo Muoio. Lo spettacolo rientra nel progetto speciale “Il Teatro senza Teatro – Storia teatrale per raccontare la Calabria più vera”, ideato e prodotto da L’Altro Teatro.

Alle ore 22.30 tornerà la memoria dei lavoratori con “Storie di miniera, teatro-racconto tra i vicoli” e il reading di Antonio Belmonte, attore e musicista calabrese.

A seguire, per la sezione Sale Fino, è previsto il concerto dal vivo “Sale quanto Basta” di Antonio Belmonte e Angelo Durantini. Le degustazioni di Sali & Sapori concluderanno la seconda giornata.

Martedì 18 agosto arriva la Notte Blu del Salgemma

Il gran finale è in programma martedì 18 agosto. Le visite guidate della sezione Sali & Percorsi continueranno alle ore 11 e alle ore 18.

In serata l’intero centro storico sarà coinvolto nella “Notte Blu del Salgemma”, evento corale e diffuso composto da performance musicali e teatrali, percorsi enogastronomici, richiami alle antiche tradizioni popolari e uno spazio dedicato alla scaramanzia e ai tarocchi.

Paolo Zanarella porta a Lungro “Suoni Sospesi”

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello con Paolo Zanarella, conosciuto come il Pianista Fuori Posto. L’artista si esibirà alle ore 21 in piazza Casini con il progetto “Suoni Sospesi”.

Zanarella ha costruito la propria esperienza artistica portando il pianoforte nelle piazze, lungo le strade cittadine, sulle vette alpine e persino sospeso a decine di metri d’altezza attraverso l’impiego di speciali gru.

L’originalità e la forza poetica delle sue performance hanno richiamato anche l’attenzione della stampa internazionale, tra cui il New York Times e Le Monde. Il progetto punta sulla relazione immediata con il pubblico e sulla capacità della musica di sorprendere chi si trova a incontrarla.

Dopo il concerto sarà presentato “Lumière”, uno spettacolo costruito attraverso suggestive performance con il fuoco.

Teatro nei vicoli, musica anni Ottanta e dj set

La Notte Blu proseguirà con “Storie di miniera, teatro-racconto tra i vicoli”. Protagonista sarà Dario De Luca con “Duemila gradini, voci dal ventre della terra”, racconto dedicato al mondo della miniera e alle persone che ne hanno attraversato la storia.

In piazza Nino Bixio andrà invece in scena “Il grande show anni ’80 & Live Music”. La conclusione della manifestazione sarà affidata alla sezione Sale Fino con “Music Erection by Fio Marino”, dj set che chiuderà la terza serata.

Il progetto “Salgemma. Sale raffinato in arte. Un viaggio tra miniere e itinerari turistici – Lungro” è candidato al finanziamento nell’ambito del Poc Calabria 2014-2020, Azione 6.8.3, Avviso pubblico Agorà Calabria.