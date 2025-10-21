Notte movimentata nell’area urbana di Corigliano, lungo via Enrico Berlinguer. Una Fiat 500, con tre giovani a bordo, si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro un impianto pubblicitario.

L’incidente è avvenuto nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale per le cure del caso. Tutti e tre hanno riportato diverse lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. Da una prima ricostruzione, l’auto avrebbe perso aderenza prima di terminare la corsa ribaltandosi su un lato della carreggiata.