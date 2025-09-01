La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e poi i rilievi delle forze dell’ordine, traffico deviato e personale Anas sul posto

È di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dello scontro avvenuto oggi pomeriggio sulla ss18 all'altezza di Cirella, frazione di Diamante. L'incidente si è verificato tra uno scooter e una moto su cui viaggiavano tre persone. Per due di loro, una donna e un ragazzo, si è reso necessario l'intervento di altrittanti elicotteri del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali attrezzati più vicini.

Il sinistro è avvenuto introno alle ore 17 di oggi, lunedì 1° settembre. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde Lattarico e della Misericordia di Amantea e l'auto medica di Cetraro.

Attualmente si registrano rallentamenti per il traffico in entrambe le direzioni. Sul luogo sono presenti carabinieri, gli agenti della Polizia Stradale e gli incaricati dell'Anas.