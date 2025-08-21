L’impatto su Viale Emilia ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un conducente rimasto incastrato. Strada chiusa e traffico paralizzato

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba a Catanzaro, lungo Viale Emilia, nella zona sud-est della città. Erano circa le 6 del mattino quando due autovetture, un’Audi RS3 e una Fiat Uno, si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento di tre persone e la temporanea chiusura del traffico in un tratto particolarmente transitato.

L’impatto è stato talmente forte da ridurre la Fiat Uno in un groviglio di lamiere, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. La squadra, giunta rapidamente sul posto, ha lavorato per diversi minuti per estrarre dall’abitacolo il conducente della Fiat, rimasto incastrato a causa della deformazione del veicolo. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, già presente sul posto con più ambulanze.

Anche gli altri due coinvolti, il conducente e il passeggero dell’Audi RS3, hanno riportato ferite. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Al momento, non si conoscono con precisione le loro condizioni, ma nessuno dei feriti risulterebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse anche per la presenza di carburante riversato sulla carreggiata a seguito dello scontro. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a bonificare il manto stradale, evitando ulteriori rischi di incendio o di altri incidenti.

Sul luogo del sinistro erano presenti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.