L’incidente si è verificato in tarda mattinata nei pressi di via Pasquale Rossi. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi

Un impatto in piena mattinata, nel punto in cui il traffico è sempre intenso. Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato nei pressi di via Pasquale Rossi, a Cosenza, intorno alle 11.40.

Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso immediatamente dal personale del 118 e assistito sul posto. Nell’area dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione, considerato l’orario e l’elevata percorrenza dell’arteria.