A Contrada Vatoni l’evento promosso da O.P. Pianagri e Associazione Risorse unisce agricoltura, sostenibilità e intrattenimento. Grande partecipazione per la serata “Teenage Dream”

Si è aperto il 29 maggio a Contrada Vatoni, nel territorio di Taurianova, il Villaggio Sud Agrifest, evento di tre giorni dedicato al mondo agricolo nato su iniziativa dell’O.P. Pianagri e dell’Associazione Risorse, con il sostegno di Legacoop e il patrocinio delle istituzioni locali.

Una manifestazione che punta a coniugare sviluppo agricolo, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica con momenti di aggregazione dedicati soprattutto alle nuove generazioni. Accanto agli stand e agli spazi espositivi dedicati al settore primario, il programma prevede infatti anche tre serate rivolte ai giovani e alla condivisione.

La serata inaugurale del 29 maggio è stata animata dal format musicale itinerante Teenage Dream, dedicato alle hit di Disney Channel e ai tormentoni MTV degli anni Duemila.

Presente all’evento anche Eliana Carbone, opinionista culturale per la Calabria, che ha incontrato Serena Sorace e Fabio Nirta, producer, DJ e manager della serata.

«È una grande emozione vedere come l’organizzazione del Villaggio Sud Agrifest si sia fatta promotrice di una manifestazione di così alto livello, con stand dedicati all’agricoltura, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica da una parte e, nello stesso tempo, abbia curato l’aspetto celebrativo con la festa dedicata in particolare ai giovani», ha dichiarato Eliana Carbone.

Sulla stessa linea Serena Sorace, che ha sottolineato l’impegno quotidiano rivolto al comparto agricolo: «Noi attenzioniamo il settore agricolo ogni giorno ed il nostro impegno è massimo e finalizzato all’innovazione e alla crescita dell’agricoltura in Calabria per lo sviluppo del Meridione e delle sue risorse».

Durante la serata è intervenuto anche Fabio Nirta, volto centrale dell’evento musicale. «Ci tengo sempre tantissimo al coinvolgimento del mio pubblico quando sono in console ed in una serata così speciale grande è la mia attenzione per dare il giusto apporto a questa manifestazione», ha spiegato.

A chiudere l’incontro è stata ancora Eliana Carbone, che ha definito il Villaggio Sud Agrifest «una Calabria portata avanti a grandi livelli nel settore dell’agricoltura e con un’attenzione massima rivolta ai giovani, cioè al nostro futuro», parlando di «un’importante iniziativa e di una grande missione».

L’evento proseguirà nei prossimi giorni tra incontri, attività espositive e momenti di spettacolo, confermando la volontà degli organizzatori di costruire uno spazio capace di unire tradizione agricola, innovazione e partecipazione sociale.