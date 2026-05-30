«Le sinergie tra le istituzioni pagano sempre e quella di questa sera è la prova evidente che quando le istituzioni si mettono a lavorare insieme producono buoni risultati». Con queste parole il sindaco Franz Caruso ha inaugurato ieri sera, nella cornice della Villa Vecchia, “Viaggio nelle Terre di Cosenza”, l’itinerario del gusto dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale su impulso dell’assessore alle Attività Economiche e Produttive e al Turismo Rosario Branda, nasce dalla collaborazione con Arsac, Consorzio Terre di Cosenza, GAL e Provincia di Cosenza.

Per due serate il più antico polmone verde della città si è trasformato in una vera e propria mappa vivente delle produzioni di qualità cosentine, offrendo ai visitatori un percorso immersivo tra sapori, vino, tradizioni, cultura e identità locali.

L’evento si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale orientata a rafforzare l’attrattività del centro storico e a creare un dialogo stabile tra sistema urbano, produttivo e rurale.

Nel suo intervento Franz Caruso ha evidenziato il valore strategico della collaborazione tra enti e istituzioni. «Quella di questa sera – ha affermato – è la prima di una lunga serie di iniziative che vogliamo portare avanti insieme ad Arsac e agli altri partner istituzionali. Stiamo costruendo un percorso che punta a promuovere il territorio e le sue eccellenze, grazie anche alla straordinaria disponibilità dei produttori del comparto vitivinicolo e agroalimentare che hanno creduto fin da subito nel progetto».

Il sindaco ha poi richiamato il ruolo centrale del centro storico cittadino e della Villa Vecchia, recentemente restituita alla piena fruizione pubblica, ringraziando anche gli operatori economici di Cosenza Vecchia che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

«Protagonista è anche la parte più importante della nostra città – ha aggiunto Franz Caruso – il nostro centro storico, che rappresenta un patrimonio identitario e culturale da valorizzare sempre di più attraverso eventi di qualità e occasioni di promozione del territorio».

A sottolineare il significato dell’iniziativa è intervenuto anche Demetrio Stancati, che ha definito il vino «la cartolina liquida della nostra terra», capace di raccontare cultura, tradizioni e identità del territorio cosentino.

L’assessore Rosario Branda ha invece posto l’accento sulla capacità dell’evento di fare rete tra le migliori realtà produttive locali, indicando proprio nella collaborazione tra soggetti diversi uno degli elementi fondamentali per la crescita del comparto agroalimentare.

Sulla stessa linea anche il direttore generale di Arsac Fulvia Caligiuri, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per la risposta ricevuta da produttori e istituzioni. «Questa è una festa che nasce dal vino ma che racconta l’intero patrimonio agroalimentare e il territorio straordinario che lo produce», ha dichiarato.

Dopo il successo della serata inaugurale, “Viaggio nelle Terre di Cosenza” si concluderà questa sera con un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. Un’ultima occasione per cittadini e visitatori di vivere il centro storico attraverso un percorso tra gusto, cultura e tradizione.

Per favorire la partecipazione del pubblico sarà attiva fino alle 23:30 anche la Linea Verde AMACO, con partenza da Campagnano e arrivo a Piazza XV Marzo attraversando il centro cittadino.

“Viaggio nelle Terre di Cosenza” si conferma così uno dei tasselli della strategia di valorizzazione territoriale promossa dal Comune, con l’obiettivo di trasformare l’iniziativa in un appuntamento stabile dedicato all’identità e alle produzioni d’eccellenza del territorio cosentino.