Nel terribile impatto nella galleria Fiego a San Fili hanno perso la vita il 19enne Luca Oliva e Mariano Moretti di 46 anni. Anche i genitori della piccola sono ricoverati

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale verificatosi la sera di venerdì scorso 17 aprile nella galleria Fiego a San Fili lungo la statale 107. Come si ricorderà il tremendo impatto aveva causato due vittime: il 19enne Luca Oliva e il 46enne Mariano Moretti, entrambi di Marano Marchesato. Tra i feriti vi era una donna in stato di gravidanza per la quale, poche ore dopo lo scontro, era stato necessario operare un cesareo d’urgenza.

La piccola, venuta alla luce con gravi fratture craniche, nonostante il disperato tentativo dei sanitari di strapparla alla morte, è spirata questo pomeriggio poco dopo le ore 15.00 nella terapia intensiva neonatale dell’Annunziata di Cosenza.

Entrambi i genitori, Marco e Ilenia (di Amantea), sono a loro volta ricoverati per i traumi riportati. Tutta la comunità della cittadina tirrenica si stringe attorno a loro per la gravissima perdita.