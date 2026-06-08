L’attaccante è stato uno dei grandi protagonisti dell’annata marchigiana riuscendo a mettere la firma in questi playoff segnando anche due gol in entrambe le finali contro l’Union Brescia
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Possibili nuovi soldi freschi per il Cosenza. Ieri sera infatti l’Ascoli è riuscito a centrare la promozione in Serie B dopo aver vinto per 3-0 la finale contro l’Union Brescia. Grande protagonista dei playoff, ma a dire il vero di tutta l’annata dei marchigiani, è stato Andrea Rizzo Pinna. Il classe 2000 è di proprietà del Cosenza, ma si è trasferito in bianconero l’estate scorsa, dopo aver rinnovato l’accordo con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027.
La situazione di Andrea Rizzo Pinna
La cifra fissata per il riscatto del calciatore, per il quale l’Ascoli detiene il diritto, è fissata intorno al mezzo milione di euro. Il ds Patti ha dichiarato nei mesi scorsi la volontà di prendere a titolo definitivo il calciatore, già palesata durante il calciomercato di gennaio. Allora, i tempi molto ristretti, non permisero la buona riuscita dell’operazione, visto che l’Ascoli contattò il Cosenza a pochi minuti dal gong finale. Oggi però, dopo una stagione che ha visto Rizzo Pinna assoluto protagonista con 8 gol e 7 assist complessivi, il Picchio busserà di nuovo a Via Conforti. La speranza marchigiana è quella di ottenere uno sconto, considerando anche la volontà del calciatore di continuare la sua carriera in maglia bianconera. A quanto pare però, il Presidente Guarascio non sembra disposto a concedere sconti: pagare moneta, vedere cammello. Rizzo Pinna si sposta solo per il mezzo milione concordato, altrimenti il Cosenza è felicissimo di metterlo all’asta e cederlo al chi offre di più. Dopo un campionato simile, le pretendenti non dovrebbero mancare.