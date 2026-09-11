Si accendono i motori per il prossimo campionato di Prima Categoria. A circa venti giorni dall'avvio ufficiale della stagione regolare, sono state finalmente definite le composizioni dei quattro gironi che si contenderanno il titolo e le promozioni nei rispettivi quadri regionali.

Saranno complessivamente 61 le società ai nastri di partenza: un organico suddiviso in tre gironi da 15 squadre (A, B e C) e un girone da 16 compagini (D).

Ecco i gironi

Di seguito il quadro completo dei quattro raggruppamenti:

GIRONE A: Belvedere, Cirò Marina, Corigliano, Corigliano-Rossano, Cutro, Francavilla, Le Castella, Mirto Crosia, Papanice, Real Trebisacce, Roseto CS, San Mauro Marchesato, Stelle Azzurre, Torre Melissa, Union Kroton.

GIRONE B: Amantea, Atl. San Lucido, Audace San Marco, Belvedere, Cus Unical, Diamante, Donnici, Fiumefreddo, Fuscaldo, Grisolia, Luzzese, Roggiano, Rogliano, Tarsia, Taverna Sandemetrese.

GIRONE C: Bivongi, Caraffa, Guardavalle, Mileto, Nuova Ada, Palermiti, Prasar, Promosport, Real Montepaone, San Costantino, Sant'Onofrio, Seles, Sersalese, Stella Mileto, Tropea.

GIRONE D: Academy Ardore, Bagaladi, Bagnarese, Campese, Eufemiese, Gallinese, Gebbione, Lazzaro, Melicucco, Palizzi, Reggio Gallina, Rizziconi, San Gaetano Catanoso, Sport Palmi, Taurianova, Villese.