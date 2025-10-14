È temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 331,100, nel territorio comunale di Fiumefreddo Bruzio (provincia di Cosenza), a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli ed ha reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso (foto Zippa 29). Secondo le prime informazioni, tre persone sarebbero rimaste ferite nello scontro. Le loro condizioni non sono ancora note, ma sono state soccorse dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Traffico interrotto in entrambe le direzioni

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, la Statale 18 è chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare è deviato sulla viabilità locale, con segnalazioni e deviazioni predisposte in loco. Sul posto operano le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Gli agenti intervenuti stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.