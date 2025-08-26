La sua due ruote è andata a scontrarsi con un’auto nei pressi del bivio per il centro commerciale, per fortuna l’uomo aveva il casco e all’arrivo dei soccorritori era vigile e cosciente

Uno scontro fra un’auto e una motocicletta si è verificato poco fa a Rende, sulla Strada statale 107. Ad avere la peggio è stato il centauro che, a seguito dell’incidente, è rimasto a terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Per fortuna, l’uomo indossava il caso e, almeno in apparenza, sembra vigile e cosciente.L’ambulanza ha poi provveduto a trasportarlo all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

L’incidente si è verificato in direzione San Fili, nei pressi dello svincolo per il centro commerciale Campus. Il traffico non ne ha risentito e ha continuato a scorrere in modo pressoché regolare. Sul posto sono giunte poi le forze dell’ordine per tentare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

