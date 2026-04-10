Impatto tra un mezzo pesante e due autovetture. Tratto chiuso in entrambe le direzioni per consentire soccorsi e rilievi

È di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 “Jonica”, al km 214,400, nel territorio di Belcastro, al confine tra le province di Catanzaro e Crotone.

La vittima è un uomo di 64 anni, pensionato residente a Botricello, che viaggiava a bordo di un’utilitaria. Per cause in corso di accertamento, l’auto è rimasta schiacciata contro il guardrail da un mezzo pesante. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra vettura.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, insieme alle squadre Anas e ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

La circolazione è rimasta completamente bloccata fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.