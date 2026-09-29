Impatto sulla Statale Jonica nel Catanzarese. Indagini per ricostruire la dinamica dei fatti mentre il traffico è stato regolato a senso unico alternato: rallentamenti per gli automobilisti in transito
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Grave incidente stradale sulla Statale 106 Jonica, nel territorio comunale di Cropani, in provincia di Catanzaro. Lo scontro si è verificato al chilometro 204,400, in direzione Taranto, e ha coinvolto un'autovettura e una bici elettrica. Nell'impatto una persona è deceduta. Si tratta di un uomo di 63 anni, di Cropani.
Statale 106, traffico regolato a senso unico alternato
A seguito dell'incidente, la corsia in direzione Taranto è stata temporaneamente chiusa. La circolazione sulla strada statale 106 è quindi attualmente regolata attraverso un senso unico alternato, con possibili rallentamenti nella zona interessata dal sinistro.
Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, le Forze dell'ordine e gli operatori del 118, impegnati nelle attività di soccorso, nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari.
Accertamenti sulla dinamica dell'incidente
L'intervento proseguirà fino al completamento delle operazioni e al ripristino delle normali condizioni di circolazione. Al momento, dunque, il traffico procede a senso unico alternato nel tratto della Statale 106 a Cropani interessato dall'incidente.
La presenza dei mezzi di soccorso e del personale impegnato nelle operazioni potrebbe determinare rallentamenti per gli automobilisti in transito lungo la Jonica.