Grave incidente stradale sulla Statale 106 Jonica, nel territorio comunale di Cropani, in provincia di Catanzaro. Lo scontro si è verificato al chilometro 204,400, in direzione Taranto, e ha coinvolto un'autovettura e una bici elettrica. Nell'impatto una persona è deceduta. Si tratta di un uomo di 63 anni, di Cropani.

Statale 106, traffico regolato a senso unico alternato

A seguito dell'incidente, la corsia in direzione Taranto è stata temporaneamente chiusa. La circolazione sulla strada statale 106 è quindi attualmente regolata attraverso un senso unico alternato, con possibili rallentamenti nella zona interessata dal sinistro.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, le Forze dell'ordine e gli operatori del 118, impegnati nelle attività di soccorso, nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari.

Accertamenti sulla dinamica dell'incidente

L'intervento proseguirà fino al completamento delle operazioni e al ripristino delle normali condizioni di circolazione. Al momento, dunque, il traffico procede a senso unico alternato nel tratto della Statale 106 a Cropani interessato dall'incidente.

La presenza dei mezzi di soccorso e del personale impegnato nelle operazioni potrebbe determinare rallentamenti per gli automobilisti in transito lungo la Jonica.