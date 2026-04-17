Un grave incidente si è verificato poco prima delle 16 lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto del valico di Piano Lago. La situazione è in evoluzione e al momento si registrano forti rallentamenti alla circolazione.

Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo coinvolto. Sul posto stanno convergendo i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione, e le pattuglie della polizia, che stanno gestendo la viabilità e mettendo in sicurezza l’area.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né il numero complessivo dei mezzi coinvolti. Le condizioni dell’uomo intrappolato restano al momento da accertare, così come l’eventuale presenza di altri feriti.

La circolazione lungo il tratto interessato risulta fortemente compromessa. Si raccomanda la massima prudenza a chi è in transito e, se possibile, di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.