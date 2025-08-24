Il traffico in direzione nord è in fase di smaltimento grazie al tempestivo intervento di Forze dell’ordine e squadre Anas,

Lungo l’autostrada A2 “Del Mediterraneo”, a causa di un incidente avvenuto tra gli svincoli di Rogliano e di Cosenza, si registrano code in fase di smaltimento sulla carreggiata in direzione Salerno.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.