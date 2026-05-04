Disagi lungo l’Autostrada del Mediterraneo: il sinistro si è verificato a pochi chilometri dallo svincolo. Quattro le vetture coinvolte

Traffico rallentato sull’A2 Autostrada del Mediterraneo a causa di un incidente.

Il sinistro si è verificato circa 4,2 chilometri prima dello svincolo di Cosenza Nord, all’altezza del chilometro 253, causando disagi alla circolazione e code a tratti.

Quattro sembrerebbero i veicoli coinvolti.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale preposto alla gestione del traffico per ripristinare la viabilità in sicurezza.

Si raccomanda agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione, moderare la velocità e seguire le indicazioni fornite lungo il tratto interessato.