Il segretario regionale ha attribuito i vari ambiti di lavoro premiando tutte e cinque le Federazioni provinciali: «A breve creeremo i dipartimenti per lavorare su alcune proposte di legge»

I Giovani democratici si sono già dotati di una segreteria. Nel congresso svolto il 12 aprile a Lamezia Terme è stato eletto per acclamazione Francesco Mendicino che nel pomeriggio ha convocato una prima direzione online. Dalla riunione telematica sono saltate fuori le nomine del suo ristretto gruppo di lavoro. Ha gratificato le cinque federazioni provinciali calabresi distribuendo gli ambiti di intervento.

I vicesegretari dell’organo giovanile del Partito Democratico sono due. La prima, Gloria Cortellaro, appartiene alla Federazione di Catanzaro ed ha ricevuto le deleghe ad Enti Locali, Aree interne e Trasporti. Il secondo è Niccolò Alessi di Reggio Calabria: a lui Lavoro, Attività Produttive, Politiche Industriali e Welfare. Alessandra Pugliese della Federazione di Crotone sarà la coordinatrice dell’iniziativa politica e si occuperà inoltre di Sport, Turismo e Terzo Settore.

Andrea Battaglia (nipote del candidato a sindaco di Reggio Calabria, ndr) coordinerà la segreteria con delega all’Economia, alle Imprese e alle Professioni. Chiudono il quadro Laila El Aifa (Vibo Valentia) a cui sono state assegnate Coesione territoriale, Sicurezza, Politiche migratorie e Legalità, e Antonio Puntillo (Cosenza) che è il delegato all’Organizzazione e al Tesseramento.

«Nella prossima direzione dei Giovani Democratici - ha spiegato Francesco Mendicino al nostro network - saranno assemblati anche dei dipartimenti afferenti alla Segreteria. Riceveranno deleghe pesanti quali Formazione politica, Università e Ricerca, Sanità, Giustizia, Esteri ed Europa, Diritti civili e Trasporti. Questo in modo da creare vere e proprie squadre che potranno lavorare su delle proposte di legge».