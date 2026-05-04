Parte a Cosenza il nuovo piano di derattizzazione del territorio cittadino, predisposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e organizzato dal dirigente Giovanni Ramundo insieme al Servizio Integrato di Igiene Urbana. L’intervento interesserà l’intero territorio comunale e sarà articolato in tre grandi aree: centro città, centro storico e frazioni, periferie.

L’obiettivo è quello di programmare un’azione diffusa e ordinata, capace di coprire in modo progressivo i diversi quartieri della città. Le operazioni sono già iniziate dal centro cittadino, coinvolgendo fin da subito l’isola pedonale e le relative traverse, via 24 Maggio con le sue strade collegate e l’area dell’Autostazione.

Il calendario degli interventi nel centro città

Il programma proseguirà mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 7, con la derattizzazione di Viale Trieste e relative traverse, Corso Umberto e strade vicine, Via Migliori, Via Zara, Via Rivocati con le traverse e la zona del Centro commerciale 2 Fiumi.

Il giorno successivo, giovedì 7 maggio, sempre dalle 7 del mattino, gli interventi interesseranno Viale degli Alimena e relative traverse, Via Misasi e sue strade collegate, Via Montesanto con le traverse vicine, Via Sabotino e Via Montegrappa con le relative diramazioni.

Centro storico, frazioni e periferie

Le operazioni si sposteranno poi venerdì 8 maggio nel centro storico e nelle frazioni, sempre con inizio previsto alle ore 7.

Successivamente, lunedì 11 maggio, il piano interesserà Via Panebianco e traverse, Via degli Stadi e relative strade, l’area di Serra Spiga-San Vito e Via Padre Giglio.

Un altro passaggio importante è previsto per mercoledì 13 maggio, quando le operazioni si concentreranno su Via Popilia e su tutte le traverse collegate.

Nuovo passaggio nel centro e chiusura del piano

Il calendario prevede poi un nuovo intervento nel centro città per giovedì 14 maggio, sempre dalle ore 7. In quella giornata la derattizzazione interesserà Via Nicola Serra e traverse, Corso Luigi Fera e strade collegate, Via Caloprese e traverse, oltre a Piazza Europa con le relative aree vicine.

Il giorno successivo, venerdì 15 maggio, il piano si sposterà nel quartiere Gergeri, coinvolgendo tutte le traverse, e interesserà anche Sant’Antonio dell’Orto, Mussano e Casali.

La conclusione delle operazioni è fissata per lunedì 18 maggio, sempre a partire dalle ore 7, con interventi su Viale Mancini, sulla V strada e nell’area di Bosco De Nicola.