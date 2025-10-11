Il presidente Anci, il senatore di Fratelli d’Italia e il partito calabrese condannano l’accaduto e auspicano una rapida individuazione degli autori dell’incendio che ha distrutto le auto del presidente del consiglio comunale
La presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime profonda solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio comunale di Villapiana (Cs), Joseph Guida, e alla sua famiglia, vittime di un grave atto intimidatorio che ha provocato l’incendio delle loro autovetture.
“Condanno con fermezza questo gesto vile e inaccettabile, che – dichiara la presidente Succurro – colpisce un amministratore irreprensibile e l’intera comunità di Villapiana. Esprimo piena vicinanza anche al sindaco Vincenzo Ventimiglia e a tutti gli amministratori locali, che non devono sentirsi soli di fronte a simili atti di violenza”. Succurro chiede che “le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto” e che “individuino e puniscano i responsabili”. La presidente dell’Anci Calabria chiede inoltre che “siano garantite la sicurezza e la serenità del presidente Guida e della sua famiglia”. “Ogni forma di intimidazione – conclude Succurro – è un attacco alla democrazia e al servizio alla collettività. L’Anci Calabria sarà sempre al fianco di chi, con coraggio e dedizione, continua a lavorare per il bene delle nostre comunità”.
«Un gesto ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna». Così il senatore Ernesto Rapani commenta l’incendio delle automobili appartenenti ai genitori di Josef Guida, presidente del Consiglio comunale di Villapiana e segretario cittadino del Partito Democratico. Rapani, esprimendo solidarietà personale e istituzionale alla famiglia Guida, sottolinea che «atti come questo colpiscono non solo chi ne è vittima diretta, ma l’intera comunità, minando la convivenza civile e il rispetto reciproco che devono essere alla base della nostra democrazia».
Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha auspicato che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto: «È necessario che chi tenta di intimidire attraverso la violenza o il vandalismo capisca che lo Stato è presente e non arretra di un passo». Rapani conclude con un appello al senso di unità: «In momenti come questi non contano le appartenenze politiche. Contano la solidarietà, la legalità e il rispetto delle persone perbene che servono le istituzioni con impegno e onestà».
Anche il Pd Calabria esprime solidarietà e sostegno al presidente del Consiglio comunale di Villapiana, Joseph Guida, e alla sua famiglia, vittime di un grave atto intimidatorio. “Condanniamo con forza il gesto vile e ingiustificabile – dichiarano i dem calabresi – che ha colpito Guida e i suoi familiari e che offende la democrazia e quanti con onestà si impegnano per il bene pubblico. Al presidente Guida, al sindaco Vincenzo Ventimiglia e a tutta la cittadinanza di Villapiana va la nostra più sincera vicinanza”. I dem auspicano, poi, che “le autorità individuino presto i responsabili e garantiscano piena sicurezza alle persone colpite”. “Confidiamo in un intervento celere e risoluto dello Stato. Chi serve le istituzioni locali – concludono i dem calabresi – non sia mai solo davanti alla violenza o alla paura”.