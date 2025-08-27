La vittima è stata soccorsa sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza

Una donna versa in condizioni molto gravi dopo essere stata investita da una moto nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto all’ingresso dei Laghi di Sibari, nei pressi del Museo del Mare.

La vittima è stata soccorsa sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. A intervenire i sanitari della Pet di Cassano, della Pet di Spezzano Albanese, un’ambulanza volontaria di Schiavonea e gli agenti della Polizia Locale di Cassano Jonio.