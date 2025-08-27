La vittima è stata soccorsa sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Una donna versa in condizioni molto gravi dopo essere stata investita da una moto nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto all’ingresso dei Laghi di Sibari, nei pressi del Museo del Mare.
La vittima è stata soccorsa sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza. A intervenire i sanitari della Pet di Cassano, della Pet di Spezzano Albanese, un’ambulanza volontaria di Schiavonea e gli agenti della Polizia Locale di Cassano Jonio.