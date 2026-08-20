Per tre giorni Matera ha atteso una notizia diversa. La speranza si è interrotta ieri mattina, con il ritrovamento del Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra la Sicilia e la Calabria e dei corpi senza vita dei due occupanti: Angela Buccico, 55 anni, e Carlo Arnulfo, 64 anni.

Il relitto è stato individuato in una zona impervia dell’Alto Tirreno cosentino, nell’area di Laghicello, tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Per la donna, originaria di Matera, la notizia ha avuto un'eco particolarmente dolorosa in una città dove il cognome Buccico è da decenni legato all’avvocatura e alla vita istituzionale.

Una professionista cresciuta nello studio di famiglia

Angela Buccico aveva seguito le orme della propria famiglia nel mondo del diritto. Avvocata iscritta all’Ordine di Roma, lavorava nello Studio Legale Buccico, fondato a Matera nel 1947 dal nonno Rocco.

La sua attività era concentrata soprattutto nell'ambito del diritto civile e aveva nella sede romana dello studio il principale riferimento professionale. Era inoltre abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e aveva svolto incarichi come arbitro in materia contrattuale e negli appalti privati.

Buccico faceva anche parte del collegio docenti della Scuola di Alta Formazione Avvocati, proseguendo così una carriera costruita all'interno di una tradizione familiare profondamente radicata nel mondo forense.

Una famiglia protagonista della vita pubblica di Matera

Il padre Emilio Nicola Buccico è stato presidente dell’Ordine degli avvocati di Matera e del Consiglio Nazionale Forense, oltre che componente laico del Consiglio superiore della magistratura. Nella sua lunga attività politica è stato senatore della Repubblica e sindaco di Matera.

Anche il fratello Rocco Michele Buccico ha intrapreso la strada della politica ed è oggi vicesindaco della città.

Angela aveva costruito gran parte del proprio percorso professionale a Roma, mantenendo però un legame forte con Matera e con la Basilicata.

Domenica 16 agosto era partita da Capo d’Orlando, insieme ad Arnulfo, per raggiungere Sibari, dove aveva una casa al mare. Ai comandi dell'ultraleggero c'era Arnulfo, avvocato del Foro di Roma dal 1991 e pilota esperto.

Il velivolo non è mai arrivato a destinazione. Dopo tre giorni di ricerche, l’individuazione del relitto ha trasformato l’attesa in una tragedia.

L’appello della famiglia e le ultime ore di speranza

Nelle ore precedenti al ritrovamento, la famiglia aveva continuato a chiedere che le ricerche proseguissero senza sosta. Martedì Annamaria Buccico, sorella di Angela, aveva rivolto anche attraverso la Rai un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo che la famiglia non fosse lasciata sola e che le operazioni venissero intensificate.

Aveva inoltre ringraziato i soccorritori, i volontari e tutte le persone che si erano mobilitate nella speranza di ritrovare i due dispersi.

Quella speranza si è spenta con la localizzazione del relitto.

Il cordoglio delle istituzioni lucane

Alla notizia della morte sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio dal mondo istituzionale e politico lucano.

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha parlato di una tragedia che «lascia un vuoto incolmabile» e getta nello sconforto l’intera comunità lucana, esprimendo vicinanza a Emilio Nicola Buccico, a Rocco e a tutti i familiari delle vittime. Bardi ha inoltre ringraziato forze dell’ordine, soccorritori, Soccorso Alpino e volontari impegnati nelle ricerche.

Profondo cordoglio anche da parte della ministra per le Riforme istituzionali e coordinatrice lucana di Forza Italia Elisabetta Casellati, che ha ricordato il legame di amicizia con la famiglia Buccico: «Sono addolorata per la tragica scomparsa di Angela Buccico».

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella ha ricordato Angela come una professionista conosciuta e stimata, sottolineandone il legame con Matera e quello della sua famiglia con la vita professionale, istituzionale e civile della città.

Anche il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha espresso il dolore per una notizia che «nessuno di noi voleva sentire», stringendosi alla famiglia Buccico, agli amici e ai colleghi.

Per tre giorni Matera aveva seguito le ricerche con apprensione, condividendo la speranza dei familiari. Ora, dopo il ritrovamento del relitto, quella stessa comunità si ritrova a fare i conti con un lutto improvviso che colpisce una famiglia profondamente legata alla storia professionale e istituzionale della città.