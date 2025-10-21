Provvedimento notificato al titolare dai carabinieri dopo un monitoraggio durato all’incirca sei mesi, il provvedimento è stato emesso dal questore di Cosenza
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Quel locale era tenuto d’occhio fin dallo scorso aprile, un lungo periodo di osservazione che ha consentito di documentare l’abituale frequentazione da parte di pregiudicati.
E’ questo il motivo per cui, dopo sei mesi di monitoraggio serrato, i carabinieri della Compagnia di Paola hanno notificato la sospensione per un periodo di quindici giorni della licenza di pubblico esercizio nei confronti di un’attività di ristorazione situata nel comune di Paola.
In questo caso, i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.