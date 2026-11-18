È stato riaperto al traffico questa mattina il Viadotto Ortiano, a Longobucco, dopo i lavori di ricostruzione resisi necessari in seguito al crollo di una campata del ponte. Il taglio del nastro è stato effettuato dal nipote dell’operaio deceduto di recente. Torna così percorribile un collegamento importante per la viabilità della Sila-Mare, la cui interruzione aveva lasciato il centro silano a fare i conti con oltre tre anni e mezzo di disagi.

L'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giovanni Pirillo, in una nota diffusa in occasione della riapertura, ha definito l'intervento una risposta alle richieste di collegamento avanzate da decenni dal Comune e dall'intero territorio. «Tale intervento garantisce il miglioramento dei collegamenti e un passo decisivo per il superamento delle carenze infrastrutturali delle aree interne», si legge nella comunicazione.

Longobucco, tre anni e mezzo di disagi dopo il crollo

La chiusura del Viadotto Ortiano ha avuto conseguenze dirette sulla quotidianità dei residenti, costretti a fare i conti con collegamenti più difficili e tempi di percorrenza maggiori. A risentirne sono state anche le attività economiche locali, penalizzate dalla diminuzione dei flussi di traffico e dalle difficoltà di accesso al paese. Per Longobucco, già alle prese con lo spopolamento e le criticità tipiche dei centri delle aree interne, l'interruzione di un'infrastruttura strategica ha rappresentato un ulteriore problema. Nel corso di questi anni, il ritardo nella ricostruzione ha alimentato la protesta della popolazione, che ha più volte manifestato insofferenza per i tempi necessari al ripristino della viabilità.

La riapertura è stata accompagnata dalla presenza di diverse personalità politiche, intervenute per il taglio del nastro. Ma la cerimonia non è stata soltanto un momento istituzionale. Sul cavalcavia è comparso uno striscione con la scritta "Longobucco non dimentica", esposto da alcuni cittadini per manifestare il proprio dissenso. Un messaggio che richiama non solo i tre anni e mezzo trascorsi dal crollo e le difficoltà affrontate dalla comunità durante l'interruzione del collegamento, ma anche il tempo in cui si è registrato disinteresse per l'intero comprensorio.

Dietro la protesta c'è anche il timore che la riapertura dell'infrastruttura diventi occasione di visibilità politica in vista delle prossime campagne elettorali, senza che venga fatto un bilancio delle responsabilità e dei ritardi accumulati. Con il ripristino della circolazione, il Viadotto Ortiano torna dunque a svolgere la sua funzione lungo la Sila-Mare. Per i cittadini di Longobucco si chiude una lunga fase di disagi, ma resta il malcontento per una vicenda che ha segnato profondamente il rapporto tra il territorio e le istituzioni.