Collegare San Fili, Rende e Cosenza con un percorso per ciclisti ed escursionisti lungo il tracciato della vecchia ferrovia Paola–Cosenza. È la proposta al centro dell’interrogazione presentata da Rossella Gallo, capogruppo di M5S–Sinistra per Rende. L’iniziativa riprende la richiesta di recupero avanzata dal sindaco di San Fili e porta la questione in Consiglio comunale a Rende.

L’ipotesi più concreta indicata da Gallo è quella di posare moduli ciclabili direttamente sulle rotaie esistenti, senza smantellare i binari né rimuovere, dove ancora presente, la barra dentata della cremagliera. Il sistema sarebbe reversibile e permetterebbe di conservare gli elementi originali del tracciato. Per ora, però, si tratta di una proposta da valutare, non di un progetto approvato.

Aperta nel 1915, la vecchia Paola–Cosenza attraversava la Catena Costiera e utilizzava la cremagliera nei tratti più ripidi. La barra dentata aiutava i treni a superare pendenze troppo elevate per la sola aderenza delle ruote sui binari. Il servizio ordinario sul vecchio percorso cessò nel 1987, quando entrò in funzione la nuova linea attraverso la galleria Santomarco.

«Non possiamo lasciare che un patrimonio storico, ingegneristico e paesaggistico unico come la vecchia ferrovia a cremagliera resti ostaggio del degrado e dell’abbandono», sostiene Gallo, che chiede di coinvolgere anche le associazioni. Il passaggio ora è capire se i tre Comuni intendano lavorare insieme e quali tratti possano essere recuperati senza alterare l’infrastruttura originaria.