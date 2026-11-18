A Montalto Uffugo si comincia con il jazz manouche, a Castrolibero si chiude con la tromba di Nello Salza. In mezzo ci sono Erica Mou in una chiesa del borgo antico, l’elettronica di Cheema tra i ruderi di Santa Maria della Stella e una giornata in cui i giovani artisti calabresi saliranno sul palco con canzoni proprie. È il percorso del Kleos Music Fest – Radici Sonore, che dal 23 al 30 novembre 2026 si divide tra i due comuni del Cosentino. Otto giorni in cui cambia il genere musicale, ma cambia anche il luogo in cui lo si ascolta, dalla sala consiliare al museo, dalla chiesa al rudere.

A Montalto il jazz di Lazazzara, i brani inediti e la lirica

Ad aprire il festival, lunedì 23 novembre, sarà il Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet. Il chitarrista porta in scena un repertorio che parte dalla lezione di Django Reinhardt e la rilegge attraverso composizioni originali, lasciando spazio all’improvvisazione. La prima parte della rassegna si svolgerà fino al 26 novembre e avrà tra le sue sedi la sala consiliare del centro storico e il Museo Leoncavallo.

In quei quattro giorni ci sarà anche un appuntamento pop dedicato ai brani inediti dei giovani musicisti del territorio. La scelta è di farli esibire con il proprio repertorio e di farlo ascoltare agli operatori di Assomusica, l’associazione degli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo. Per chi sta costruendo un percorso artistico, è un’occasione per presentare il proprio lavoro a chi si occupa di concerti e programmazione. Giovedì 26 novembre il programma cambia registro con Francesca Gerbasi e uno spettacolo dedicato all’opera italiana.

A Castrolibero l’indie in chiesa e l’elettronica tra i ruderi

La seconda parte del festival si apre venerdì 27 novembre nel borgo antico di Castrolibero, con Erica Mou nella chiesa di San Giovanni. Il giorno dopo si cambia scena e si passa all’elettronica. Sabato 28 novembre Cheema, ospite nell’ambito della collaborazione con Puglia Sound, si esibirà al rudere di Santa Maria della Stella. Sono due serate consecutive in due luoghi diversi dello stesso centro storico, chiamati a ospitare linguaggi musicali lontani tra loro.

Domenica 29 novembre il cartellone vira verso il rock con Ynsanya e Partinico Rose. Il finale, lunedì 30, è affidato a Nello Salza, storico trombettista di Ennio Morricone. Il suo appuntamento riporta al centro la musica d’autore e le colonne sonore italiane, chiudendo una rassegna che aveva preso il via una settimana prima dalle sonorità del jazz manouche.

Il programma completo il 20 novembre a Cosenza

Dietro al festival c’è Fourfive Srl, che promuove il progetto con il patrocinio dei Comuni di Montalto Uffugo e Castrolibero e il cofinanziamento della Regione Calabria. Le due collaborazioni con realtà nazionali hanno un ruolo distinto nel cartellone. Assomusica partecipa all’appuntamento con gli emergenti calabresi, mentre attraverso Puglia Sound arriva a Castrolibero un artista di un’altra scena musicale regionale.

Il calendario completo sarà presentato venerdì 20 novembre alle 11.30, nel Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza. Il programma diffuso finora indica le date dei concerti principali, ma non riporta ancora tutti gli orari e le sedi dei singoli appuntamenti.