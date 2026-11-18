Venerdì 27 novembre, al Museo del Presente, gli studenti delle scuole del Cosentino racconteranno la figura di Nina Presta Magorno attraverso i loro elaborati. L’iniziativa è promossa dalla famiglia Magorno, da ANDE Cosenza e dagli istituti coinvolti

Saranno le studentesse e gli studenti a raccontare chi era Marianna Presta Magorno, conosciuta come Nina, nel giorno in cui verranno assegnate le prime tre borse di studio che portano il suo nome. La cerimonia si terrà venerdì 27 novembre 2026 alle 9.30, nella Sala Londra del Museo del Presente di Rende. L’iniziativa nasce dalla famiglia Magorno, da ANDE Cosenza e dalle scuole della rete Emozioniamoci e di Diamante per ricordare il suo impegno nella vita politica, sociale e culturale del territorio.

I lavori che saranno presentati durante la mattinata sono stati realizzati nell’ambito di «Donne che hanno lasciato il segno», un progetto condotto in collaborazione con l’Università della Calabria. Attraverso elaborati e contributi personali, i ragazzi ricostruiranno il profilo umano e civile di Nina Presta Magorno, a partire dai temi della solidarietà e della partecipazione alla vita della comunità. A conclusione dell’incontro saranno consegnate le tre borse di studio ai vincitori, selezionati tra i finalisti delle scuole aderenti.

Ad aprire e coordinare la cerimonia sarà Giovanna Giulia Bergantin, giornalista e presidente di ANDE Cosenza. Sono previsti gli interventi di Ernesto Magorno, in rappresentanza della famiglia, del sindaco di Rende Sandro Principe, del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Antonio Faragalli e della direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria Loredana Giannicola.

Le scuole coinvolte

Hanno aderito l’Istituto comprensivo «Professore Nuccio Ordine» e l’IIS di Diamante, il liceo classico «Da Fiore» di Rende, il liceo scientifico «Fermi» e il Polo tecnico Brutium di Cosenza. Partecipano anche l’Istituto comprensivo Montalto Uffugo–Taverna–Scalo, l’IIS LS-IPSC-ITI di Cariati, l’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, l’Istituto comprensivo Rende Quattromiglia e l’Istituto comprensivo Cosenza III «Roberta Lanzino».

Quella del 27 novembre è la prima edizione. L’obiettivo dei promotori è farne un appuntamento stabile per le scuole del territorio.