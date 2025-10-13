Aveva 42 anni e una ditta di impianti elettrici. L’incidente a Tarsia, poi la corsa all’ospedale di Cosenza. Lascia la moglie e due figli

Un destino ingiusto ha portato via Luigi Zumpano, 42 anni, nel giorno del suo compleanno. Il giovane imprenditore di Lauropoli, molto conosciuto e stimato, è morto dopo un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi di Tarsia. Zumpano era titolare di una ditta di impianti elettrici e in paese tutti lo ricordano come un uomo generoso, solare, sempre pronto a dare una mano.

L’impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, è stato ricoverato in terapia intensiva, dove ha lottato per ore tra la vita e la morte. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto enorme nella comunità di Cassano all’Ionio.

«Un amico sincero, un cittadino esemplare», dicono di lui. L’intero paese si è stretto attorno alla moglie e ai due figli, travolti da un dolore difficile da contenere. Il sorriso di Luigi, spento troppo presto, resterà impresso nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.