Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3:30, da segnalare un episodio di cronaca. Una macchina incendiata a Rende, precisamente una Fiat Uno, è stata ritrovata in fiamme davanti all’ingresso della palestra ICON, una delle strutture sportive più frequentate e conosciute dell’area urbana. L’autovettura è risultata rubata poche ore prima a Castrolibero, comune limitrofo, e successivamente abbandonata e incendiata in un punto strategico e altamente visibile della città.

Le fiamme hanno immediatamente attirato l’attenzione di residenti e passanti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime indagini. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni strutturali alla palestra ICON, ma l’episodio ha inevitabilmente generato paura e preoccupazione.

Le indagini in corso sulla macchina incendiata a Rende

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate attorno alla palestra, attiva da quasi un anno e ormai punto di riferimento per centinaia di appassionati di fitness. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili dell’incendio doloso. Non è esclusa nessuna pista: dal semplice atto vandalico a un gesto intimidatorio collegato a dinamiche criminali locali.

L’ipotesi che la scelta del luogo non sia stata casuale resta al vaglio degli inquirenti. La palestra ICON, infatti, in breve tempo ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama sportivo dell’area urbana di Cosenza-Rende. Questo successo potrebbe aver attirato attenzioni indesiderate, come dimostra l’atto intimidatorio avvenuto nella notte.