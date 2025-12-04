Dalla serata di ieri, i tecnici e gli operatori del Soccorso Alpino Speleologico calabrese sono stati impegnati nelle ricerche di un uomo ultraottantenne scomparso in un'area impervia nel comune di Maierà (CS). L’uomo uscito di casa nel tardo pomeriggio di ieri non è più rientrato.

Le operazioni di ricerche hanno visto coinvolti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri Forestali, i Carabinieri di Diamante, la Protezione Civile di Belvedere Marittimo e di Maierà e le unità cinofile specializzate in soccorso e ricerca dei Vigili del Fuoco di Potenza. Questa mattina, durante una ricerca dall’alto, l’elicottero della Guardia di Finanza ha individuato l’uomo segnalandone la posizione per poterlo raggiungere e soccorrere.

La presenza di tralicci di cavi elettrici non ha permesso il recupero dell’uomo tramite il verricello, ma le squadre di terra si sono portate sul punto soccorrendo l’uomo, imbarellandolo e operando le prime verifiche sanitarie. Successivamente è stato trasportato fino ad un sentiero accessibile, dove è stato trasferito sulla barella dell'ambulanza e consegnato al personale di Pronto Soccorso che ha effettuato una prima valutazione immediata per stabilire la priorità dell'intervento.

L'ambulanza si è poi spostata in una piazzola di sosta dove è atterrato l'elisoccorso e l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Catanzaro. La sinergia tra enti è stata fondamentale e si è tradotta in una collaborazione attiva e coordinata e mettere in salvo l’uomo.