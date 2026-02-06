A Cerisano invece il vento ha abbattuto un grosso albero: i sindaci dei due comuni raccomandano ai cittadini massima prudenza

Si registrano i primi danni causati dal maltempo in questa giornata contrassegnata da allerta arancione. A Cerisano, un grosso albero è stato sradicato dalle violente raffiche di vento e il sindaco del comune delle Serre Lucio di Gioia invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione.

Ad Altomonte sorvegliato speciale il fiume Brondo che scorre nei pressi dell'autostrada A2. Il corso d'acqua, ingrossato dalle piogge, ha raggiunto il suo punto di piena e minaccia di rompere gli argini. Sempre ad Altomonte, una frana ha interessato la strada provinciale 120. L'amministrazione comunale consiglia agli automobilisti di procedere con prudenza.