La Calabria esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 5 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 18.371,53 euro l'uno: il primo a Catanzaro presso l'esercizio di Natalina Mancuso in via Galleria Pasubio, 8; l'altro a Castrovillari, in provincia di Cosenza, nel Press&Games in via Adige, 4 L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 6 febbraio, sale a 116,6 milioni di euro.