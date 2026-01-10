Le criticità più rilevanti si concentrano in provincia di Cosenza, dove il maltempo sta mettendo a dura prova la rete stradale e richiede un presidio costante. Mezzi e uomini di Anas sono impegnati senza sosta sulle strade di competenza per garantire la piena transitabilità e la sicurezza della circolazione, in una fase caratterizzata da condizioni meteorologiche severe e persistenti.

In particolare, proseguono le attività invernali di sgombero neve e prevenzione della formazione di ghiaccio lungo la SS 107 “Silana Crotonese”, soprattutto nei tratti montani e ai valichi maggiormente esposti, come il valico della Crocetta e quello di Fago del Soldato, punti nevralgici per i collegamenti interni dell’area silana.

Situazione complessa anche sulla SS 108 bis “Silana di Cariati”, nei tratti compresi tra Colosimi e Lorica–San Giovanni in Fiore, dove sono in azione mezzi sgombraneve e spargisale per fronteggiare le precipitazioni nevose. Nel corso della notte ulteriori interventi hanno interessato la stessa arteria tra Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Aprigliano, con l’impiego continuo di uomini e mezzi per mantenere le condizioni di sicurezza.

Il maltempo impone un’attenzione costante anche su altre strade strategiche del Cosentino. Squadre operative sono al lavoro sulla SS 504 nel tratto Mormanno–Papasidero, sulla SS 283 in corrispondenza del valico di Fagnano, sulla SS 278 al valico di Potame e sulla SS 19 tra il valico di Piano Lago e Bivio Corrado, dove pioggia, vento e basse temperature richiedono un monitoraggio continuo della rete.

Dalle prime ore di questa mattina personale e mezzi Anas sono operativi anche lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Mormanno e Lauria, per attività di monitoraggio e assistenza alla viabilità in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Nelle ultime ore si sono inoltre registrati numerosi interventi di rimozione di detriti e alberi caduti sulla carreggiata a seguito di smottamenti e forti raffiche di vento, che stanno interessando in modo particolare il versante tirrenico.

Il dispositivo Anas resta attivo anche fuori dal Cosentino, con interventi di sgombero neve effettuati sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, sulla SS 182 “Delle Serre Calabre” e sulla SS 713 “Trasversale delle Serre”, tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro. Sulla NSA 572 sono in corso operazioni di rimozione di alberi e rami presenti sulla carreggiata.

Parallelamente è stato attivato un monitoraggio continuo delle tratte costiere esposte alle mareggiate, in particolare sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto di Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, dove il personale Anas presidia costantemente la situazione per prevenire criticità. Dalle prime ore dell’alba sono inoltre in corso le verifiche sulla rete stradale dopo la scossa di terremoto registrata nelle scorse ore.

Anas ricorda infine l’obbligo, nei tratti interessati da neve o rischio ghiaccio, di catene a bordo o pneumatici invernali, invitando gli utenti alla massima prudenza, a informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità e a seguire le indicazioni del personale su strada e della segnaletica.