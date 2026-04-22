La piccola lanciata nel vuoto dalla madre è stata sottoposta a un delicato intervento al Pugliese durato oltre due ore: presentava una lesione dell'aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza. Ora è in Rianimazione

Maria Luce lotta per la vita. La bambina di quasi sei anni gettata dalla madre dal terzo piano della sua abitazione è l’unica sopravvissuta dell’immane tragedia che si è consumata questa notte.

La piccola è stata sottoposta a un delicato intervento, eseguito al presidio "Pugliese" dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco, durato più di due ore: secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, la bambina presentava una lesione dell'aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza.

Dopo l'intervento la bambina è stata trasferita al reparto di rianimazione, dove è ricoverata in condizioni definite gravissime: in serata è previsto il suo ulteriore trasferimento al Gaslini d Genova. Maria Luce è l'unica superstite della tragedia, nella quale invece sono morti i due fratelli, di 4 mesi e 4 anni e la madre di 46 anni.