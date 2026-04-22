Il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Sul posto le squadre volanti e una ambulanza del 118. Ancora poco chiaro il contesto in cui è maturato il gesto estremo

Dramma a Catanzaro. Una donna si è lanciata dalla finestra della sua abitazione insieme ai suoi due figli. L’episodio è avvenuto in via Zanotti Bianco. Sul posto sono sopraggiunti gli equipaggi delle squadre volanti e una ambulanza del 118.

Secondo le prime sommarie informazioni, la donna si è lanciata dal balcone del terzo piano. La madre e il figlio di quattro anni sono morti sul colpo, l’altro figlio è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale, le sue condizioni sono gravi. Ancora poco chiaro il contesto entro cui è maturato il gesto estremo. Sul posto è giunto il pm di turno.