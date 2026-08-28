Quarantamila visitatori in tre mesi, nonostante un periodo di apertura più breve rispetto allo scorso anno. L’Arcomagno di San Nicola Arcella chiude luglio 2026 con una crescita della media giornaliera degli ingressi e un aumento del 35 per cento della componente turistica straniera.

I dati comunicati riguardano il periodo compreso tra maggio e il 31 luglio. Lo stesso numero complessivo di presenze era stato raggiunto nel 2025 considerando però un intervallo più lungo, dal 17 aprile alla fine di luglio, nel quale rientravano anche Pasqua e i ponti del 25 aprile e del primo maggio.

L’apertura stagionale del sito naturalistico è avvenuta più tardi a causa dei lavori di messa in sicurezza finanziati dalla Regione Calabria. Pur avendo avuto a disposizione circa due settimane in meno, l’Arcomagno ha quindi eguagliato il risultato dell’anno precedente.

La media giornaliera cresce del 15 per cento

Rapportando i 40mila ingressi alla durata dei due periodi presi in esame, la media giornaliera delle visite risulta cresciuta di circa il 15 per cento.

Il dato consolida il ruolo dell’Arcomagno nell’offerta turistica di San Nicola Arcella e della Riviera dei Cedri. Il sito continua ad attirare visitatori interessati alla baia, all’arco naturale affacciato sul mare e al paesaggio costiero che caratterizza questo tratto dell’Alto Tirreno cosentino.

La crescita arriva dopo gli interventi dedicati alla sicurezza e in presenza di un sistema di accessi regolamentati, adottato per conciliare la fruizione turistica con la tutela delle caratteristiche naturali dell’area.

Aumentano i visitatori stranieri

L’incremento più marcato riguarda il turismo internazionale. Le presenze straniere sono aumentate del 35 per cento, con risultati particolarmente rilevanti durante maggio e giugno.

Tra le principali provenienze indicate figurano il Nord Europa, gli Stati Uniti e la Spagna. Un pubblico internazionale che amplia la tradizionale platea di visitatori italiani e rafforza la capacità del sito di intercettare flussi turistici anche al di fuori dei periodi di maggiore affollamento estivo.

La crescita viene collegata anche alle attività promozionali sviluppate negli ultimi anni insieme alla Regione Calabria, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi internazionali. L’obiettivo è presentare l’Arcomagno non soltanto come destinazione balneare, ma come elemento riconoscibile dell’offerta naturalistica calabrese.

Sempre più biglietti acquistati online

Aumenta anche il numero di persone che programma la visita in anticipo e acquista il biglietto attraverso il sito ufficiale arcomagnocalabria.it.

La prenotazione online permette di organizzare l’accesso prima dell’arrivo a San Nicola Arcella e rappresenta uno degli strumenti utilizzati per gestire i flussi verso un’area caratterizzata da un equilibrio ambientale delicato.

Parallelamente sono cresciuti recensioni e commenti positivi pubblicati sul web e sui social. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati vengono indicati la cura del percorso, l’attenzione alla sicurezza e la regolamentazione degli ingressi.