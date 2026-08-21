Sole prevalente sabato e domenica. I modelli indicano una possibile rimonta anticiclonica, ma intensità e durata devono essere confermate.

Il maltempo che venerdì 21 agosto sta interessando il Centro-Nord non raggiungerà direttamente la Calabria, dove prevarranno condizioni di stabilità e temperature superiori alle medie del periodo. Nel fine settimana il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre dalla prossima settimana potrebbe aprirsi una nuova fase di caldo africano.

La perturbazione collegata alla vasta circolazione depressionaria estesa tra la Scandinavia e l’Europa occidentale sta determinando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e centrali. Il Sud resta invece ai margini del peggioramento, protetto da un campo atmosferico più stabile.

Weekend soleggiato in Calabria

Sabato 22 agosto sono previsti cieli prevalentemente sereni sulla regione. Qualche addensamento mattutino potrà interessare localmente il territorio calabrese, ma dovrebbe dissolversi rapidamente senza produrre fenomeni significativi. Le condizioni resteranno stabili anche durante il pomeriggio e la serata.

Il miglioramento si consoliderà nel corso del weekend grazie all’aumento della pressione sul Mediterraneo. Le temperature non dovrebbero registrare variazioni particolarmente marcate nell’immediato, mantenendosi comunque su valori estivi e localmente superiori alla media.

Possibile nuova ondata di caldo

Gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano per la prossima settimana la possibile espansione verso il Mediterraneo di un promontorio anticiclonico alimentato da aria proveniente dal Nord Africa. Una configurazione che potrebbe determinare un sensibile aumento delle temperature soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Le anomalie termiche potrebbero raggiungere localmente valori prossimi ai dieci gradi rispetto alle medie climatiche, ma il dato riguarda una tendenza modellistica su scala ampia e non può essere attribuito in modo uniforme all’intera Calabria. Intensità, durata e distribuzione territoriale del caldo dovranno essere valutate attraverso i prossimi aggiornamenti.

Il Nord Italia potrebbe rimanere più esposto al passaggio di correnti instabili, mentre il Sud avrebbe maggiori probabilità di trovarsi sotto l’influenza dell’anticiclone. Il quadro aggiornato è consultabile attraverso le previsioni del Centro Meteo Italiano e i bollettini della Protezione civile nazionale.