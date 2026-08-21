Dal 22 al 26 agosto a Spezzano Piccolo quattro appuntamenti tra commedia, ironia e narrazione. In scena compagnie e artisti del territorio

«Il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro. Non si possono scindere le due cose». Le parole di Eduardo De Filippo accompagnano il ritorno del teatro a Casali del Manco, dove l’Anfiteatro Enotrion di Spezzano Piccolo si prepara ad accogliere una nuova rassegna promossa dall’Amministrazione comunale.

Quattro appuntamenti dal 22 al 26 agosto, tutti con inizio alle 21, per altrettante serate dedicate alla commedia, all’ironia e alla narrazione. Un cartellone pensato dall’Amministrazione comunale e dall’assessore alla Cultura Giulia Leonetti con l’obiettivo di riportare il teatro al centro della vita culturale del territorio e, allo stesso tempo, offrire spazio a compagnie, associazioni e artisti.

Ad aprire la rassegna, sabato 22 agosto, saranno l’Accademia Musica Poesia e Teatro “Gianfranco Molinaro” e il “Teatro dei Visionari” con “Un copione scritto a matita”, commedia degli equivoci scritta e diretta da Ivana Lindia.

Il giorno successivo, domenica 23 agosto, toccherà alla Compagnia iBaki APS con la commedia brillante “Dimenticatevi la vecchiaia”, nell’adattamento e con la regia di Pino Leonetti.

Il cartellone proseguirà lunedì 24 agosto con MIRARI ETS e “Fabula Storta”, spettacolo di e con Carlo Gallo e Alessio Totaro.

Dopo una giornata di pausa, il sipario sulla rassegna calerà mercoledì 26 agosto con l’Associazione Rubetum, che porterà sul palco “Sogno di una notte di mezza sbornia!”, spettacolo liberamente tratto da un lavoro di Eduardo De Filippo.

Quattro proposte differenti, dunque, riunite in un unico percorso che punta sul teatro non soltanto come forma di spettacolo, ma anche come occasione di incontro e partecipazione della comunità.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 21 all’Anfiteatro Enotrion, in località Spezzano Piccolo, a Casali del Manco.