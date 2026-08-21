Nel gruppo anche quattro minorenni. Dopo lo sbarco sono iniziati i controlli sanitari e amministrativi nella tensostruttura

Una barca alla deriva con trentanove migranti a bordo è stata raggiunta e soccorsa durante la notte dalla Guardia Costiera al largo di Roccella Jonica. Nel gruppo, composto da persone di diverse nazionalità mediorientali, erano presenti anche quattro minorenni.

Terminato l’intervento in mare, tutte le persone soccorse sono state condotte nel porto turistico della cittadina della Locride. Non sono stati forniti ulteriori particolari sulla tipologia dell’imbarcazione, sulla rotta seguita o sulle condizioni individuali dei passeggeri.

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati accompagnati nella tensostruttura predisposta dalla Prefettura per la prima accoglienza. Qui sono cominciati gli accertamenti sanitari e le procedure amministrative previste dopo l’arrivo.

Nelle operazioni di assistenza sono impegnati anche gli operatori della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile. Particolare attenzione è riservata ai quattro minori, nel rispetto delle procedure di protezione previste per le persone vulnerabili.