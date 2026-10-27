MTA (Movimento Territorio Agricoltura) aderisce alla manifestazione regionale indetta da USB per lo sciopero generale del 30 ottobre, a Cosenza dalle ore 9, partecipando al corteo anche con i propri mezzi agricoli. A Cosenza confluiranno i presidi di Falerna, Pizzo, Spezzano Albanese, Castrovillari e San Marco, insieme a studenti, agricoltori, lavoratrici e lavoratori, per rafforzare una mobilitazione che da settimane attraversa la Calabria.

«Scendiamo in piazza contro il caro-vita e la guerra, per politiche concrete a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e dell’agricoltura. Gli agricoltori - scrivono in una nota - sono schiacciati dal caro-carburanti, dall’aumento dei costi di produzione e dalle condizioni imposte dalla grande distribuzione, mentre famiglie e lavoratori subiscono rincari sempre più pesanti. È il momento di unire le forze e rivendicare dignità, diritti e risposte concrete per chi lavora, produce e vive nei nostri territori».

