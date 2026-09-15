La donna è scomparsa all’età di 87 anni. Il messaggio di vicinanza del sindaco Franz Caruso e del presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca

Lutto per la famiglia del dirigente del Comune di Cosenza Giuseppe Bruno. È morta all’età di 87 anni la madre, Teresa Di Diego, ricordata dai familiari e dalle istituzioni cittadine per la forza, la generosità e la dedizione riservata nel corso della vita ai propri cari.

Appresa la notizia, il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca hanno diffuso una nota congiunta per esprimere la vicinanza dell’Amministrazione e della comunità cosentina alla famiglia.

Il messaggio delle istituzioni cittadine

«Ci sono dolori che segnano la vita in modo indelebile, e la perdita di una madre è certamente il più profondo e lacerante tra questi», affermano Caruso e Mazzuca.

Il sindaco e il presidente dell’assemblea cittadina si sono stretti «con un abbraccio sincero e commosso» al dirigente di Palazzo dei Bruzi nel momento del dolore per la perdita della madre.

Il messaggio è stato formulato a nome personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Cosenza.

Il ricordo di una vita dedicata alla famiglia

Nella nota, Teresa Di Diego viene ricordata come il punto di riferimento della propria famiglia. Una donna che avrebbe affrontato la vita quotidiana facendo del lavoro e del sacrificio una missione, senza rinunciare all’affetto e alla disponibilità verso le persone a lei vicine.

«La morte di una madre priva una famiglia del suo pilastro più sicuro, della sua guida e del suo porto emotivo», prosegue il messaggio istituzionale.

«La signora Teresa, nei suoi 87 anni di vita, è stata esattamente questo: una donna straordinariamente forte, che ha fatto del lavoro e del sacrificio per la famiglia la sua missione quotidiana, senza mai far mancare quel calore, quell’affettuosità e quella generosità che solo una mamma sa donare».

La vicinanza ai figli e ai nipoti

Il pensiero del sindaco e del presidente del Consiglio comunale è rivolto ai figli Giuseppe e Annarita e ai nipoti Vittoria, Vincenzo e Sarah.

Sono loro, si legge nella nota, a custodire adesso il ricordo di Teresa Di Diego e i valori ricevuti durante gli anni trascorsi insieme.

«Il suo amore continuerà a vivere nei cuori dei figli Giuseppe e Annarita e nel sorriso degli amatissimi nipoti Vittoria, Vincenzo e Sarah, ai quali ha saputo trasmettere valori preziosi», aggiungono Caruso e Mazzuca.

Il cordoglio del Comune di Cosenza

La nota si conclude con un nuovo messaggio di partecipazione rivolto a Giuseppe Bruno e a tutti i suoi familiari.

«A Giuseppe Bruno e a tutti i familiari va la nostra più sentita e affettuosa vicinanza, con la certezza che il ricordo di una madre così speciale non svanirà mai», concludono il sindaco e il presidente del Consiglio comunale.