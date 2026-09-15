E' in corso a Cosenza, davanti la sede dell'Azienda sanitaria provinciale, un presidio delle associazioni di volontariato aderenti alla rete del 118. Gli operatori, facenti capo a circa 20 organizzazioni, sono giunti con ambulanze e altri mezzi di soccorso in via Alimena, per sollecitare i vertici dell'Asp a rinegoziare i termini della convenzione sottoscritta nello scorso mese di febbraio la quale, sottolineano i rappresentati delle associazioni, era esplicitamente di tipo sperimentale e dunque sottoposta, in base agli accordi assunti, a revisioni mensili proprio con l'obiettivo di verificarne l'adeguatezza e di correggerne eventualmente, le incongruenze.

Invece, sostengono gli operatori, da febbraio il dialogo si è interrotto mentre numerose sono le problematiche emerse, non ultimo, quello dell’anticipazione dei costi di carburante, divenuta insostenibile. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta negli uffici direzionali. La riunione è tuttora in corso.