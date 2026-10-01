Sei mesi esatti. Tanto è passato dall'ultimo Cosenza-Foggia e, nel calcio, può sembrare un intervallo relativamente breve. Eppure, ciò che guarda che è successo alle due società dal 4 aprile al 4 ottobre, sembra trascorsa un'epoca. L'ultima volta che Cosenza e Foggia si sono trovate di fronte era il 4 aprile 2026 . Domenica sarà 4 ottobre 2026 . Stesso giorno del mese, sei mesi dopo. In mezzo c'è stato praticamente di tutto. Soprattutto a Cosenza, dove la fotografia di quella giornata appare oggi quasi appartenere a un'altra dimensione.

Dal gol di Ciotti ad oggi

L’ultimo confronto si giocò al “San Vito-Gigi Marulla” e terminò 1-0 per il Cosenza. A decidere la gara fu Ciotti dopo appena sette minuti. Baez fallì poi un calcio di rigore, mentre nel finale al Foggia venne annullata una rete. Per il Cosenza quella vittoria fu importantissima. I rossoblù salirono momentaneamente al terzo posto con 63 punti e consolidarono la propria posizione nelle zone alte della classifica. La squadra allora allenata da Antonio Buscè arrivava da una stagione positiva e guardava ai playoff con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di promozione. La regular season si chiuse poi al quarto posto con 67 punti. Il cammino nei playoff, però, durò soltanto una partita: il 6 maggio il Casarano vinse 5-1 al Marulla, eliminando il Cosenza al primo turno disputato dai rossoblù. Da quel momento è iniziata una fase completamente diversa. In estate è cambiata la guida tecnica, con Federico Coppitelli al posto di Buscè, mentre la direzione sportiva è stata affidata a Fabio Lucioni al posto di Domenico Roma. Anche la rosa è stata profondamente modificatam, purtroppo per i rossoblù in molto peggio, e gli obiettivi dichiarati sono diventati molto più prudenti rispetto a quelli della stagione precedente. L’avvio del nuovo campionato ha accentuato questa differenza. Dopo sette giornate il Cosenza non ha ancora vinto e si ritrova nelle ultime posizioni del Girone C. Una situazione lontana da quella di sei mesi fa, quando la squadra si preparava ad affrontare i playoff da protagonista. È cambiato anche lo scenario logistico. L’ultimo Cosenza-Foggia si disputò al Marulla, mentre domenica la gara si giocherà a Crotone, con i rossoblù costretti a disputare lontano da casa le proprie partite interne.

Sei mesi dopo in casa Foggia

Anche il Foggia, però, ha attraversato mesi molto movimentati. Il 4 aprile i rossoneri arrivarono a Cosenza in piena lotta per evitare la retrocessione. La sconfitta contro i rossoblù complicò ulteriormente la situazione e il campionato si concluse con il 18° posto e la discesa in Serie D maturata sul campo. Durante l'estate, però, lo scenario è cambiato. Le difficoltà societarie della Ternana hanno liberato un posto in Serie C e il Foggia è stato successivamente riammesso tra i professionisti. Il club pugliese ha così potuto ripartire dalla stessa categoria, affidando la panchina a Gaetano Auteri e costruendo una nuova squadra. L’inizio di stagione è stato altalenante con 8 punti raccolti in 7 partite frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Sono passati soltanto sei mesi. Ma tra il Cosenza-Foggia del 4 aprile e quello del 4 ottobre sembra esserci molto più di una semplice estate. Non sembrano passati 6 mesi, ma bensì 6 anni per tutto ciò che è successo all’interno delle due società.