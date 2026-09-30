Finanziati insediamento giovanile, ammodernamento delle aziende e investimenti pubblici. Al settore vitivinicolo altri 621mila euro

Oltre 10,8 milioni di euro destinati al comparto agricolo e agroalimentare calabrese. L’Arcea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, ha autorizzato nuovi pagamenti relativi agli interventi della Programmazione 2023-2027 e al settore vitivinicolo.

La quota più consistente delle risorse, superiore a cinque milioni di euro, è destinata all’insediamento dei giovani agricoltori. Altri finanziamenti riguardano l’ammodernamento delle aziende, gli investimenti pubblici e gli interventi compresi nel cosiddetto “Pacchetto giovani”.

A comunicare i nuovi pagamenti è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che richiama le difficoltà economiche affrontate dalle imprese calabresi e la necessità di accelerare l’erogazione dei contributi.

Oltre 10,2 milioni dalla Programmazione agricola

Con il decreto PSP numero 6 è stata liquidata la somma complessiva di 10.204.274,30 euro. La voce principale è rappresentata dall’intervento SRE01, destinato all’insediamento dei giovani agricoltori, per il quale sono stati autorizzati pagamenti pari a 5.008.166,17 euro.

Alla Misura 4.1.1, relativa all’ammodernamento delle aziende agricole, sono destinati 2.739.604,74 euro. Altri 1.817.053,26 euro riguardano invece l’intervento SRD07 per gli investimenti pubblici.

Il quadro dei pagamenti comprende inoltre:

366.138,12 euro per la Misura 6.1.1 – Pacchetto giovani;

203.032,53 euro per la Misura 4.1.2 – Pacchetto giovani;

66.285,60 euro per la Misura 19.2.1 – 16.3.1;

3.993,88 euro per la Misura 4.3.1 – Investimenti pubblici.

Nel complesso, una parte rilevante delle risorse è quindi rivolta agli imprenditori più giovani e agli investimenti necessari per rendere le aziende agricole maggiormente moderne e competitive.

Al comparto vitivinicolo altri 621mila euro

Ai pagamenti legati alla Programmazione agricola si aggiungono quelli destinati al settore vitivinicolo. Attraverso il decreto OCM Vino numero 2, Arcea ha erogato 621.095,53 euro a titolo di saldo per la campagna 2025-2026.

Con quest’ultima liquidazione, l’ammontare complessivo delle somme distribuite nell’ambito dell’OCM Vino per la stessa campagna raggiunge 1.070.088,30 euro.

Le risorse autorizzate con i due provvedimenti superano complessivamente i 10,8 milioni di euro. Il pagamento relativo al vino rappresenta però il saldo di una campagna per la quale erano già state liquidate altre somme.

Gallo: «Dare ossigeno alle imprese»

«Sappiamo bene che il comparto agricolo sta attraversando una fase complessa, segnata da difficoltà che incidono quotidianamente sull’attività e sulla tenuta economica delle nostre aziende», afferma Gianluca Gallo.

Secondo l’assessore, accelerare i pagamenti significa «dare ossigeno alle imprese, sostenere gli investimenti e offrire maggiore fiducia» agli operatori che continuano a lavorare e investire in Calabria.

L’obiettivo dichiarato dalla Regione è garantire continuità e maggiore rapidità nell’erogazione dei contributi, sostenendo in particolare l’ammodernamento delle aziende, il ricambio generazionale e la crescita della competitività dell’intero comparto agroalimentare.